TOKİ ile Kilis'te konut sorunu çözülecek - Son Dakika
Son Dakika Politika TOKİ ile Kilis'te konut sorunu çözülecek - Son Dakika

TOKİ ile Kilis'te konut sorunu çözülecek

6 saat önce

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ tarafından yapılacak konutlar ile kentteki en önemli bir sıkıntının büyük oranda çözüme kavuşacağını söyledi.

TOKİ ile Kilis'te konut sorunu çözülecek, System.String[]

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ tarafından yapılacak konutlar ile kentteki en önemli bir sıkıntının büyük oranda çözüme kavuşacağını söyledi.


İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis'te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Karataş, TOKİ tarafından daha önce kurası çekilen 236 konutun temelinin ocak ayı içerisinde atılacağını ifade ederek, "Bu konutların dışında yeni TOKİ tarafından 2020 yılı içerisinde 506 toplu konut yapılacak. Bu konutlar dar gelirli vatandaşımıza hitap edecek şekildi olacak.2+1,3+1 olarak yapılacak. Hedefimiz Kilis'e bin 500 konut yapacaktır. Bu süreçte bin 500'de özel sektör yaparsa konut sorunu çözülmüş olur" dedi.


"Yeni Devlet Hastanesi inşaatı hızlı şekilde sürüyor"


Karataş, Kilis Devlet Hastanesi inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "İnşallah 2020 yılı sonu veya 2021 yılı başında yeni hastanemiz hizmete girmiş olacaktır. Şuan hızlı bir şekilde inşaat devam etmektedir. Bilindiği üzere hastanenin yeri ile ilgili çok tartışmalar yaşandı. Hepsi geride kaldı, inşaat hızlı bir şekilde sürüyor. Bitmesiyle birlikte yeni hastanemize kavuşacağız" şeklinde konuştu


Karataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kilis- Musabeyli çatına kadar olan bölümün duble yol statüsünde yapılması talimatı verdiğini ifade ederek, "Bu yolumuzun teknik proje çalışmaları başladı. 2020 yılı yatırım programına alındı. Takibini yapıyoruz. Bu duble yolumuz Kilis- Akbez'e kadar devam edecek" ifadelerini kullandı


OSB'ye 19 milyon TL'lik alt yapı yatırımı


Karataş, Organize Sanayi Bölgesinin ikinci kısmının alt yapası için 19 milyon TL ödenek ayrıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alt yapı ihalesi yapıldı. OSB'ye 18 fabrika şuan itibariyle inşaatına başladı. Eskiden alt yapı olmadığı için fabrika kurulmuyordu. Alt yapı çalışmaları başladığı için 18 fabrika inşaata başladı. Sayısı her geçen gün artmasını bekliyoruz. Böylece fabrikaların hizmete girmesiyle birlikte işsizlik sorunu da azalmış olacaktır" diye konuştu. - KİLİS

Murat Karataş, Karataş, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konut satışlarında büyük artış!
Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz

Son Dakika Haberleri
22:08 MHP'li Büyükataman'dan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'na... - Son Dakika Haber
22:07 AK Partili Yavuz; "Kanal İstanbul, Başkan Erdoğan'ın siyaset üstü büyük bir projesidir" - Son Dakika Haber
22:07 Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldüren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
22:06 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Haber
22:02 Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika Haber
21:59 İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika Haber
21:31 Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ ile Kilis'te konut sorunu çözülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]