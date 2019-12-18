TOKİ ile Kilis'te konut sorunu çözülecek - Son Dakika

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ tarafından yapılacak konutlar ile kentteki en önemli bir sıkıntının büyük oranda çözüme kavuşacağını söyledi.



İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis'te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Karataş, TOKİ tarafından daha önce kurası çekilen 236 konutun temelinin ocak ayı içerisinde atılacağını ifade ederek, "Bu konutların dışında yeni TOKİ tarafından 2020 yılı içerisinde 506 toplu konut yapılacak. Bu konutlar dar gelirli vatandaşımıza hitap edecek şekildi olacak.2+1,3+1 olarak yapılacak. Hedefimiz Kilis'e bin 500 konut yapacaktır. Bu süreçte bin 500'de özel sektör yaparsa konut sorunu çözülmüş olur" dedi.



"Yeni Devlet Hastanesi inşaatı hızlı şekilde sürüyor"



Karataş, Kilis Devlet Hastanesi inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "İnşallah 2020 yılı sonu veya 2021 yılı başında yeni hastanemiz hizmete girmiş olacaktır. Şuan hızlı bir şekilde inşaat devam etmektedir. Bilindiği üzere hastanenin yeri ile ilgili çok tartışmalar yaşandı. Hepsi geride kaldı, inşaat hızlı bir şekilde sürüyor. Bitmesiyle birlikte yeni hastanemize kavuşacağız" şeklinde konuştu



Karataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kilis- Musabeyli çatına kadar olan bölümün duble yol statüsünde yapılması talimatı verdiğini ifade ederek, "Bu yolumuzun teknik proje çalışmaları başladı. 2020 yılı yatırım programına alındı. Takibini yapıyoruz. Bu duble yolumuz Kilis- Akbez'e kadar devam edecek" ifadelerini kullandı



OSB'ye 19 milyon TL'lik alt yapı yatırımı



Karataş, Organize Sanayi Bölgesinin ikinci kısmının alt yapası için 19 milyon TL ödenek ayrıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alt yapı ihalesi yapıldı. OSB'ye 18 fabrika şuan itibariyle inşaatına başladı. Eskiden alt yapı olmadığı için fabrika kurulmuyordu. Alt yapı çalışmaları başladığı için 18 fabrika inşaata başladı. Sayısı her geçen gün artmasını bekliyoruz. Böylece fabrikaların hizmete girmesiyle birlikte işsizlik sorunu da azalmış olacaktır" diye konuştu. - KİLİS