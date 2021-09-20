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TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak - Son Dakika

TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak

20.09.2021 11:25

TOKİ'nin dev kampanyası 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında başlayacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ), yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

12 AY VE DAHA AZ TAKSİDİ KALANLAR YARARLANAMAYACAK

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak

konut, Borç, Ekim, Toki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak - Son Dakika
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