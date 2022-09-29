Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak - Son Dakika
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Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak

29.09.2022 17:14

TOKİ kampanyasına başvuru sayısı 5 milyon rakamına merdiven dayadı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi olarak ifade edilen kampanyaya dair detaylar merak ediliyor. İlk temelin 25 Ekim'de atılacağı projenin hangi illerde başlayacağı netleşti. Kura sonucu hak sahibi olanların sözleşmelerini projenin inşaat seviyesi yüzde 50'ye yaklaşınca imzalayacakları belirlendi.

'İlk evim, ilk iş yerim' ismi ile duyurulan konut projesine yönelik her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen projede vade sayıları, sözleşmelerin ne zaman imzalanacağı ve peşin ödeme imkanları gibi konular vatandaş tarafından araştırılıyor.

KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 250 bin konut yüzde 40 indirimli olarak satışa sunulacak. Diğer yandan TOKİ, arsa satışları da gerçekleştirecek. Projeye yönelik olarak hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihleri henüz belli değil.

SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

Yapılacak olan kuralar sonucunda hak sahiplerinin sözleşmelerini ne zaman imzalayacakları konusu netlik kazandı. Buna göre; inşaat seviyeleri yüzde 50'ya yaklaştığında vatandaşlar sözleşmelerini imzalayabilecekler.

Öte yandan hak sahibi olan kişiler vadelerini 240 ay olarak ödeyebilecekler. Peşinat tutarı da merak edilen konulardan biriydi. Evin değerine göre; peşin tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. İmkanı olan hak sahipleri peşinatın üzerinde ödeme yapabilir.

KONUT BEDELİ PEŞİN ÖDEBİLECEK Mİ?

İsteyenler konut bedelini peşin olarak ödeyebilecekler. Ancak, peşin ödeme yapan hak sahiplerine herhangi bir indirim uygulanmayacak.

İLK OLARAK HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK

İlk temelin 25 Ekim'de atılması beklenen projeye ilk olarak hangi illerde başlanacağı belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu illeri "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz" sözleri ile açıkladı.

VATANDAŞ KONUTU İADE EDEBİLECEK

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; vatandaş aldığı konutu iade edebilecek. İade işleminde banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

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Toki, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak - Son Dakika
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