TOKİ, Kapadokya'nın doğal yapısına uygun dükkanlar yaptı - Son Dakika

Türkiye'nin, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde baraka tarzı iş yerlerinin bulunduğu alanlara, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından doğal yapıya uygun iş yerleri yapılıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Ürgüp ilçesi ile Uçhisar ve Göreme beldelerindeki çeşitli noktalarda yıllardır kullanılan ve kötü görüntü oluşturan iş yerlerinin bulunduğu alanlarda TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sac ve briketten oluşan barakaların ortadan kaldırılmasının ardından başlatılan çalışmada, bölgenin dokusuyla uyumlu olması için yöresel taş ve ahşap malzemeler kullanılarak yeni iş yerleri inşa ediliyor. İş yerleri tamamlandığında alanda daha önce esnaflık yapanlara teslim edilecek.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uçhisar'da hediyelik eşya satışı ve ağırlama birimlerinden oluşan çalışma alanını inceledi.

Daha sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Bulut, Roma döneminde kayaların oyulması suretiyle içine çok sayıda oda, sığınak, depo, sarnıç, mezar ve mahzen yapılmış tarihi Uçhisar Kalesi'nin alt kısmında yer alan iş yerlerinin, tamamlanmasıyla bölgeye yakışır niteliğe kavuşacağını belirtti.

Ürgüp'teki Üçgüzeller ile Göreme beldesindeki Esentepe mevkilerindeki barakaların da ortadan kaldırılarak, Kapadokya ile özdeşleşecek, güzel bir görünüme sahip hale getirileceğini aktaran Bulut, yürütülen çalışmaların takdir topladığını dile getirdi.

"Çok beğenildiğini gördük, teşekkürler aldık"

Bulut, Türkiye'nin farklı yerlerindeki tarihi alanların korunmasına yönelik çalışmalara TOKİ olarak katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:



"Göreme ve Ürgüp'te zaten, yöresel yapıya uygun, vatandaşlarca beğenilen ve takdir edilen sosyal konut uygulamalarımız vardı. Buraya yaptığımız teknik ziyarette bölgeye uygun olmayan yapıları tespit etmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, 'Doğal görünüme uymayan yapıları kaldıralım.' dedi. Biz de süratle projeleri hazırlayıp kurul onayından geçirdik. Bir yıldan daha kısa süre içinde imalatları tamamladık. Çok beğenildiğini gördük, teşekkürler aldık.

Ülke genelindeki tarihi alanların korunması yönünde Bakanlığımızın ciddi projeleri var. TOKİ olarak sadece sosyal konut yapmıyor, bu çalışmalara da katkı sunuyoruz. Tarihi değerleri gelecek nesillere taşıyacak projeleri de ortaya çıkarıyoruz."

Bu tip projelerin Kapadokya'ya yakışmayan yerleşimlerin bulunduğu alanlarda da yapılacağını belirten Bulut, "TOKİ olarak Nevşehir Kalesi etrafında kapsamlı bir kentsel dönüşüm yaparak oradaki tarihi yerleşimleri ortaya çıkarıp alanı kamulaştırmıştık. Orada artık turizm amaçlı bir proje geliştirilecek. Nevşehir'in dokusuna uygun projelerimiz devam edecek." diye konuştu.