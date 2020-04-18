TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Genel TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika

TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak

6 saat önce

TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, karantina alanlarında ziyaret etti İşçiler, taleplerini camdan TOKİ Başkanı Bulut'a iletti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kırşehir şantiyesinde iki işçide covid-19 salgını belirtilerinin görülmesi...

TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, karantina alanlarında ziyaret etti

İşçiler, taleplerini camdan TOKİ Başkanı Bulut'a iletti

KIRŞEHİR - TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kırşehir şantiyesinde iki işçide covid-19 salgını belirtilerinin görülmesi sonrası işçileri kaldıkları otelde ziyaret ederek ailelerine destek olunacağını söyledi.

Bulut, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ettikten sonra işçilerin karantinada beklediği otele geçti. İşçilerle otelin camından temas kuran Bulut, "Kırşehir şantiyemizde Covid-19 salgını nedeniyle iki arkadaşımız Covid 19 şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. İki arkadaşımızdan biri negatif diğeri ise pozitif çıktı. Pozitif çıkan arkadaşımızın ikinci tetkiki ise negatif oldu. İki arkadaşımız da tedbiren hastanedeler, her ikisi de negatif bile olsa 14 gün süre ile karantinada kalması gerekiyor. Arkadaşlarımızla beraber aynı şantiyede bulunan 78 arkadaşımızı karantinaya aldık" dedi.

Karantinadaki işçilerin ailelerine yardım edilecek

Kırşehir'de, işçilerin taleplerini dinleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, işçilerin 'biz buradayız ailelerimiz ne olacak?' sorusu üzerine işçilerin ailelerine de haber verileceğini ve destek sunulacağını belirtti. Bulut, açıklamasında; "78 arkadaşımız otelde karantina durumunda, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek ihtiyaçları noktasında bilgilendik. Ailelerine haber vermek ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerinin taleplerini aldık. İhtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreç içerisinde yanlarındayız. Yüklenici firmada işçi arkadaşlarımızla ilgileniyor" diye konuştu.

TOKİ, karantinadaki işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak

Koronavirüs, Ömer Bulut, Kırşehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:10 Kaynak: İHA

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