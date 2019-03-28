Son Dakika Haberleri: Toki, Kırklareli'nde Bin 308 Konut İnşa Etti

Toki, Kırklareli'nde Bin 308 Konut İnşa Etti

1 saat önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Kırklareli'nde bin 308 konut inşa edildiğini bildirdi.

Toki, Kırklareli'nde Bin 308 Konut İnşa Etti, System.String[]
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Kırklareli'nde bin 308 konut inşa edildiğini bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son 17 yılda 306 milyon liralık toplu konut ve sosyal donatı yatırımı yapıldığını belirtti.

Ülke genelin 690 bin konutun tamamladığını ifade eden Minsolmaz, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kentsel ve kırsal alanda herkesin yeterli ve yaşanabilir konut sahibi olmasında öncü ve destekleyici rol üstlenen TOKİ, modern yaşamın gerektirdiği sosyal ve teknik özelliklere sahip, doğal ve kültürel değerlerle bütünleşmiş alanlarda alternatif modeller üreterek, öncelikle konutu olmayan dar gelirli insanların konut sahibi olmalarına destek oluyor. Kırklareli'nde bin 308 konut inşa edildi. Yaklaşık bin konutun yapımına da devam ediliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:33 Kaynak: AA

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