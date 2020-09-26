TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini verdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara da gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Merkez Belen Mahallesinde dar gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ projesinde yaşanan sorunları İl Başkanları toplantısında gündeme getirmişti.

Toplantıda Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesiyle ilgili soruları cevaplayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, proje hakkında bilgiler vererek sorunun takipçisi olacağını kaydetmişti. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz gerçekleştirdikleri görüşmeler ve çalışmaları neticesinde konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Karabük Belen Mahallesi'nde bin 144 TOKİ konutu yapıldı. Yapılan konutların bir kısmı kura çekimi ile emekli hak sahiplerine, bir kısmı da dar gelirli ailelere verildi. Dar gelirli hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi doğrultusunda bankaya yönlendirildi. Ancak yaşı 70'in üzerinde olan hak sahiplerine bankalar kredi vermediği için hak sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımız kuradan yararlanamıyorlardı. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da gündeme getirerek. Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey'inde uğraşları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ Başkanlığımız tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartı kaldırıldı."

Altınöz, hak sahiplerinin en kısa zamanda konutlarına kavuşmaları için gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizerek; "Bizim amacımız millete hizmettir. AK Parti Teşkilatları olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Karabüklü vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milletvekillerimiz Sayın Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey'e, TÜED Karabük Şubesi Başkanı Celal Bulut ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda sözleşme yapamayanlar yeniden 1 Ekim-23 Ekim 2020 tarihleri arasında Halk Bankasına müracaat ederek, kredi şartı aranmaksızın yeni sözleşme imzalayabileceklerdir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK