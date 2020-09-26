TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı - Son Dakika

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini verdi.

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini verdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara da gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Merkez Belen Mahallesinde dar gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ projesinde yaşanan sorunları İl Başkanları toplantısında gündeme getirmişti.

Toplantıda Belen Mahallesinde TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesiyle ilgili soruları cevaplayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, proje hakkında bilgiler vererek sorunun takipçisi olacağını kaydetmişti. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz gerçekleştirdikleri görüşmeler ve çalışmaları neticesinde konut almak için banka kredisi alma şartının kaldırıldığının müjdesini aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Karabük Belen Mahallesi'nde bin 144 TOKİ konutu yapıldı. Yapılan konutların bir kısmı kura çekimi ile emekli hak sahiplerine, bir kısmı da dar gelirli ailelere verildi. Dar gelirli hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi doğrultusunda bankaya yönlendirildi. Ancak yaşı 70'in üzerinde olan hak sahiplerine bankalar kredi vermediği için hak sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımız kuradan yararlanamıyorlardı. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda da gündeme getirerek. Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey'inde uğraşları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Karabük Merkez Belen Mahallesinde TOKİ Başkanlığımız tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, konut almak için banka kredisi alma şartı kaldırıldı."

Altınöz, hak sahiplerinin en kısa zamanda konutlarına kavuşmaları için gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizerek; "Bizim amacımız millete hizmettir. AK Parti Teşkilatları olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Karabüklü vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milletvekillerimiz Sayın Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Bey'e, TÜED Karabük Şubesi Başkanı Celal Bulut ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kapsamda sözleşme yapamayanlar yeniden 1 Ekim-23 Ekim 2020 tarihleri arasında Halk Bankasına müracaat ederek, kredi şartı aranmaksızın yeni sözleşme imzalayabileceklerdir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı

AK Parti, Karabük, Banka, konut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti "Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı         
18:25
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı         
16:18
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:34:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ konut projesinde banka kredisi alma şartı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei