Son Dakika Haberleri: TOKİ konutları için kura heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

TOKİ konutları için kura heyecanı

19 dakika önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Mersin'de inşa edilecek konutların hak sahipleri, noter huzurunda kurayla belirlendi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Mersin'de inşa edilecek konutların hak sahipleri, noter huzurunda kurayla belirlendi.
Emekliler için merkez Mezitli ilçesinde 2+1 şeklinde inşa edilecek 262 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Servet Tazegül Spor Salonu'nda tören düzenlendi.
Konutlar için 6 bin 518 kişi başvururken, noter huzurundaki kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.
Kameralar tarafından da kaydedilen kurada adını duyan vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı.
"30 yıldır kiradayım"
Hak sahibi olarak belirlenenlerden 56 yaşındaki Pakize Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "O kadar sevinçliyim ki elim ayağım titriyor. Allah bizim gibi evi olmayanlara, muhtaçlara kısmet etsin. Gelmeden önce hiç umudum yoktu ama çıktı. Çok mutluyum, Allah razı olsun. Daha önce hiç evim olmadı, 30 yıldır kiradayım." dedi.
Sıdıka Erbasan da 15 yıldır kirada oturduklarını ve hak sahibi olarak babasının belirlendiğini ifade ederek, "Çok dua etmiştik, Allah dualarımızı kabul etti. Babam 'Çıkmaz, çıkmaz' diyordu. Adını duyunca sakin sakin oturdu ama biz çok mutluyuz." diye konuştu.
Kurada adını duyan 65 yaşındaki Ümmühan Karaoğlan da yaklaşık 20 yıldır ev sahibi olmayı beklediğini, sabaha kadar uyumayarak dua ettiğini, çok mutlu olduğunu söyledi.
50 yaşındaki Emine Aşama da adını duyunca çok heyecanlandığını vurgulayarak, "Çok, çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımız, seni çok seviyorum." ifadesini kullandı.
TOKİ konutları için kura heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Servet Tazegül, Mezitli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ konutları için kura heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]