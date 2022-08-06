Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık"

06.08.2022 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık"

TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atkı takması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep...

TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atkı takması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, teröristleri yoldaş kılanlar mankurtlardır' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, teröristleri yoldaş kılanlar mankurtlardır' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık" - Son Dakika
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