Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atkı takması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, teröristleri yoldaş kılanlar mankurtlardır'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık' - Son Dakika

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