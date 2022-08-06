TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atkı takması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kocaeli'ye son 20 yılda 73 milyar lira yatırım yaptık' - Son Dakika