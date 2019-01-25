TOKİ Konutlarında Sona Gelindi

Üsküp Beldesinde inşaat çalışmaları geçen yıl başlayan TOKİ konutlarında sona gelindi.

Üsküp Beldesinde inşaat çalışmaları geçen yıl başlayan TOKİ konutlarında sona gelindi.



Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, 145 konut ve sosyal tesis inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.



Konut sahiplerinin bitmesini büyük bir heyecanla beklediği çalışmalarda yüklenici firma tarafından son rötuşların yerine getirildiğini aktaran Kasap, "TOKİ konutlarımızda artık son aşamaya geldik. Bundan sonraki aşama konut sahiplerine konutlarının anahtarını teslim etmemiz olacak. Kısmetse Şubat ayının içerisinde anahtar teslim töreni yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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