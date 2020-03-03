TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi - Son Dakika
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TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi

7 saat önce

KAYSERİ'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 550 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi.

TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi, System.String[]

KAYSERİ'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 550 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yürütülen 'Her Yıl 100 bin sosyal konut' projesi kapsamında Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde yapılacak 550 konut için 20 bin 952 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezinde kura çekilişi yapıldı. Binlerce insanın katıldığı ve Kayseri 1'nci Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları sevinç gözyaşı döktü. 2+1 daire almaya hak kazanan 30 yıllık kiracı 50 yaşındaki Hayri Ferman, "Çok sevinçliyim. Allah herkese bir ev versin. Kira çok zor" dedi.


Kayseri, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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