TOKİ Konutlarının Ön Talebine Binlerce Başvuru Yapıldı
2 saat önce
TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.
TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.
Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ön talep başvuruları 11 Marttan itibaren başladı. Brüt 75 metrekare olan 2+1 nitelikli 245 konut, brüt 110 metrekare olan 3+1 nitelikli 105 konut için Halk Bankası Adıyaman Şubesine bir haftada 3 bini aşkın kişi ön talep başvurusunda bulundu.
Banka şubesi önünde TOKİ ön başvurusu için kalabalık ve sıra oluştu. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü
İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı
Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi