Son Dakika Haberleri: TOKİ Konutlarının Ön Talebine Binlerce Başvuru Yapıldı

TOKİ Konutlarının Ön Talebine Binlerce Başvuru Yapıldı

2 saat önce

TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.

TOKİ Konutlarının Ön Talebine Binlerce Başvuru Yapıldı, System.String[]
TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.

Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ön talep başvuruları 11 Marttan itibaren başladı. Brüt 75 metrekare olan 2+1 nitelikli 245 konut, brüt 110 metrekare olan 3+1 nitelikli 105 konut için Halk Bankası Adıyaman Şubesine bir haftada 3 bini aşkın kişi ön talep başvurusunda bulundu.

Banka şubesi önünde TOKİ ön başvurusu için kalabalık ve sıra oluştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

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