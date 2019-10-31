Son Dakika Haberleri: TOKİ kuraları çekildi
Son Dakika Genel TOKİ kuraları çekildi

TOKİ kuraları çekildi

7 saat önce

TOKİ kuraları çekildiANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Kuzeykent'de sosyal konut uygulamasında konut alma hakkı kuraları çekildi.

TOKİ kuraları çekildi

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Kuzeykent'de sosyal konut uygulamasında konut alma hakkı kuraları çekildi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezin'de yapılan kuralarda 194 konutun 14'ü Şehit ailelerine verildi. 14 daire ise engelli kategorisinden kura ile sahiplerini buldu. Geriye kalan 166 konut ise kuralarla belli oldu. Kura da ev sahibi olanlar mutlu olurken, diğer vatandaşlar hüzünlüydü.

Ev sahibi olan Mehmet Akif Kılınç, "Bekliyorduk zaten çıkmasını. Hayırlısı olsun inşallah. Kiradaydık. Ev sahibi olduk mutlu olduk. Mutluyum güzel oldu. Şuanda şoktayım birazda" ifadelerini kullandı.

Kiradan kurtulduklarını belirten Rümeysa Kılınç "Valla çok sevindik mutlu olduk. Benim ümidim yoktu ama çıktı. Sevindik. Kiradan da kurtulduk. İnşallah hayırlısı olur bizim için" diye konuştu.

Kızlarına şansına ev çıktığını ifade eden Banu Dinçer ise şöyle konuştu:

"Biraz umudumuzu yitiriyorduk son dairelere kaldık. Şimdi yerine bakmaya gideceğiz. Kiracıydım ben . Allah herkese nasip etsin. Kızımızın şansına çıktı ev. 2.5 yıllık evliyiz.

TOKİ kuraları çekildi

Neşet Ertaş, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da tartışma yaratan görüntü! İşçiler kaldırım taşındaki logoları kazıdı
MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir. Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı 70 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır Instagram hesabı açıp sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ kuraları çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]