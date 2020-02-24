TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek - Son Dakika

TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken projelerin kura çekim tarihi de duyurulmuştu.

TOKİ kuraları Menteşe'de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan'da çekilecek, System.String[]

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlanırken projelerin kura çekim tarihi de duyurulmuştu.


Muğla'nın Menteşe İlçesine yapılacak 500 konut projesi kura çekiminin 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 10: 00'da Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği öğrenildi. Kura çekimleri 100 konutun yapılacağı Kavaklıdere'de 24 Nisan 2020 Cuma, 300 konutun yapılacağı Milas'ta yine 24 Nisan 2020 Cuma, 100 konutun yapılacağı Seydikemer'de de ise 22 Nisan 2020 Çarşamba yapılacak. - MUĞLA

28 Şubat, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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