TOKİ kurasında mutluluk gözyaşları - Son Dakika
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TOKİ kurasında mutluluk gözyaşları

6 saat önce

Denizli'de alt ve orta gelirli vatandaşlar için toplu konut kura çekimi yapıldı.

TOKİ kurasında mutluluk gözyaşları, System.String[]

Denizli'de alt ve orta gelirli vatandaşlar için toplu konut kura çekimi yapıldı. Kurada ismini duyan vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesin Kayaköy Mahallesinde inşası biten 2+1 nitelikli 872, 3+1 nitelikli 61 933 toplu konut için Toplu Konut Dairesi Başkanlığı 6 Ocak tarihinde satış duyurusu yapmıştı. Toplu konutlara 2249 vatandaş başvuru yaptı. Kura çekimi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda yapıldı. Orta gelirli vatandaşların başvuru yaptığı 2+1 nitelikli 667 konut için yeterli başvuru sağlanmadığı gerekçesi ile kura çekimi yapılmadı. 2+1 nitelikli 205 adet konut ve 3+1 nitelikli 61 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sırasında ismi açıklanan vatandaşlar sevinçlerini telefonla sevdiklerine aktarması gözlerden kaçmadı. Duygu dolu anlar yaşayan şanslı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Engelli kontenjanından kurada ismi açıklanan Şadiye Acun, "Çok heyecanlıyım. Çıkmaz diye düşünüyordum ama çıktı. Allah'ıma çok şükürler olsun" diye konuştu.


" KPSS'yi kazandıktan sonra anneme bir ev almayı düşünüyordum"


Resim öğretmenliği mezunu olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS)kazanarak annesine ev alarak hediye etme hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşayan Ayşe Suntuş, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Resim öğretmenliğinden mezunum. Üniversite bitti, KPSS'ye hazırlanıyorum şuan. KPSS'yi kazandıktan sonra anneme bir ev almayı düşünüyordum. İlk hedefim oydu. Devlet bize bu imkanı sağladı. Şuan çok mutluyum. Kaç yıldır annem ev için bekliyordu. Bugün bu müjdeli haber güzel oldu. Annem için mutlu oldum çünkü benim yaşım daha genç annem 60 yaşında. 60 yaşından sonra bir ev sahibi oldu. Onun için mutluluğunu yaşıyorum" dedi.


"İlk başlarda çıktı, mutluyuz"


Kurada isminin açıklanmasıyla mutluluğunu dile getiren Yunus Iskın, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım şuan. İlk başlara yakında çıktı. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin İnşallah. Bütün evi olmayanlara nasip etsin. Çok güzel bir fırsat. Dileğim bu yani, herkese nasip etmesi" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizli, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
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