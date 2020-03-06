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TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahipleri belirlendi (1)
6 saat önce
TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: AA
TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi. (1)
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