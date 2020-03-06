TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahipleri belirlendi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlendi (1) - Son Dakika

TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahipleri belirlendi (1)

6 saat önce

TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.

TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi. (1)

TOKİ'nin 100 Bin Sosyal Konut Projesi nde hak sahipleri belirlendi (1)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahipleri belirlendi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]