TOKİ'nin "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi. (1)

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