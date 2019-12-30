TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine 4 ilçe de dâhil edildi - Son Dakika
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TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine 4 ilçe de dâhil edildi

6 saat önce

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesinde girişimleri sonucu Eskişehir'in dış ilçelerin sayısının arttığını, projeye Sarıcakaya, Günyüzü, İnönü ve Çifteler ilçelerinin de dahil edildiğini açıkladı.

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine 4 ilçe de dâhil edildi, System.String[]

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesinde girişimleri sonucu Eskişehir'in dış ilçelerin sayısının arttığını, projeye Sarıcakaya, Günyüzü, İnönü ve Çifteler ilçelerinin de dahil edildiğini açıkladı.


Prof. Dr. Günay, yaptığı açıklamada, "Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu projeye vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi var. Diğer ilçelerimizdeki ihtiyaç durumunu Belediye Başkanlarımız tarafıma iletti. Kendileri ile kullanılabilecek alan ve altyapı konusunda istişarelerde bulunduk. Dosyayı hazırlayıp TOKİ Başkanlığı'na ilettim. Bu kapsamda Beylikova ilçemize 200, Sarıcakaya, Çifteler ve İnönü ilçelerimizde 100'er ve Günyüzü ilçemizi de 50 konut kontenjanı verildi. Söz konusu ilçeler için sistem bugün itibariyle açılmıştır. Hemşerilerimiz işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir" diye belirtti.


Milletvekili Prof. Dr. Günay, "TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde bu imkanı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a ilçelerimiz adına teşekkür ederim. Talep toplama sürecini yakından takip ediyoruz, hemşerilerimizin bu imkandan en iyi şekilde yararlanmasını temenni ediyoruz. 2020 yılına girerken çok güzel bir hediye oldu" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Milletvekili, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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