TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura törenleri iptal - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kura törenleri iptal - Son Dakika

TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura törenleri iptal

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.

TOKİ'nin

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.

TOKİ'den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından ( Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.

Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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