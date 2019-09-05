Toki'nin açık artırma satışı ertelendi

TOKİ tarafından bugün gerçekleşecek Çankaya Çukurambar'da yer alan iki arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, yeterli katılım olmadığından ve rekabet sağlanamadığından yapılamadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çankaya Çukurambar'da yer alan iki arsanın 'Açık Arttırma' yöntemi ile satışa sunulmasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) mülkiyetinde bulunan, Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yer alan, 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parsel de bulunan ve bugün açık artırma yöntemiyle satışa sunulan, toplam 48 bin 354 metrekare büyüklüğüne sahip iki arsaya ilişkin yeterli katılım olmadığından ve rekabet sağlanamadığından satış işlemi yeniden değerlendirilmek üzere ilerideki bir tarihe ertelenmiştir."