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Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor

23.07.2021 11:32

Gelen son dakika haberine göre Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor Aliağa TOKİ projesinde çalışmalar sürüyor İnşaat sahasında iş makineleri aralıksız çalışıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Aliağa Yeni Mahalle'de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken projede...

Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor

Aliağa TOKİ projesinde çalışmalar sürüyor

İnşaat sahasında iş makineleri aralıksız çalışıyor

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Aliağa Yeni Mahalle'de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken projede iki blok tamamlandı. 3'üncü blokta ise çalışmalar devam ediyor.

31 Mart 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve temmuz ayında yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı proje 33 bloktan oluşurken 8 bloğun temeli atıldı. İş makinelerinin aralıksız çalıştığı inşaat sahasında katlar gün geçtikçe yükseliyor. Konutların 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Hak sahipleri 2019 temmuz ayında belirlendi

614 konutluk TOKİ projesinde temmuz 2019'da yapılan kura çekimiyle; şehit ve gazi kontenjanından 38, engelli kontenjanından 30, emekli kontenjanından 150 ve diğer kontenjanlardan 382 hak sahibi belirlenmişti. 2022 yılında tamamlanması beklenen projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca cami, ilkokul, 32 adet dükkan, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

İlk taksitler konut tesliminden sonra

Hak sahibi vatandaşlar, taksit ödemelerine konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksit uygulanıyor.

Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor
Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor

Engelli, Aliağa, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


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