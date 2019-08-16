Son Dakika Haberleri: TOKİ'nin AOÇ arazisindeki arsaları satışa çıkardığı iddiası
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TOKİ'nin AOÇ arazisindeki arsaları satışa çıkardığı iddiası

1 saat önce

TOKİ'den yapılan açıklamada, "Taşınmazlar AOÇ'a fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır.

TOKİ'nin AOÇ arazisindeki arsaları satışa çıkardığı iddiası, System.String[]
TOKİ'den yapılan açıklamada, "Taşınmazlar AOÇ'a fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır." denildi.
Çukurambar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:17 
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