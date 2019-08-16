TOKİ'nin AOÇ arazisindeki arsaları satışa çıkardığı iddiası
1 saat önce
TOKİ'den yapılan açıklamada, "Taşınmazlar AOÇ'a fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır.
TOKİ'den yapılan açıklamada, "Taşınmazlar AOÇ'a fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar
semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:17
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