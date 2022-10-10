TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi - Son Dakika
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TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi

10.10.2022 16:34
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

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'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları yarın başlıyor
Kaynak: AA

İlk Evim İlk İş Yerim, Ziraat Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi - Son Dakika
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