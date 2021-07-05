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TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor - Son Dakika

TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor

05.07.2021 11:43
TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Elazığ'da 119'u konut, 8'eri ticaret ve konut alanı, birde içinde tarla bulunan toplamda 136 arsayı satışa sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Elazığ'da 119'u konut, 8'eri ticaret ve konut alanı, birde içinde tarla bulunan toplamda 136 arsayı satışa sundu. Satışın yarın açık artırma yöntemi ile online gerçekleştirileceği bildirildi.

TOKİ Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'da 25 binden fazla konut inşa eden ve büyük bir bölümünü tamamlayan TOKİ'nin satışa sunduğu 187 arsadan 136'sının Elazığ'da olduğu aktarıldı. Elazığ'da satışa çıkan arsalardan 119'unun konut, 8'erinin ticaret ve konut alanı olduğu birde içinde tarla olduğu kaydedildi. Satışa çıkan arsalardan 33'ünün Aksaray, 44'nün Sürsürü mahallelerinde olduğu, diğerlerinden 14'ünün Aşağı Holpenk, 5'inin Bizmişen, 14'ünün Gümüşkavak ve 22'sinin Mornik bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsaları alıcıların, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabileceği, açık artırmanın ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 10.30'da internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.

Deprem sonrasında birçok noktada konutların yapıldığı Elazığ'da, satışa çıkan arsaların da yeni konutların yapıldığı bölgeler civarında olduğu, yatırım için önemli bir fırsat olduğu dile getirildi. - ELAZIĞ

TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor
TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor
TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor

Deprem, Elazığ, konut, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOKİ'nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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