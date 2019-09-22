Son Dakika Haberleri: TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
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TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası yarın başlatılacak.

TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası yarın başlatılacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:20 
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