TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
1 saat önce
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası yarın başlatılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası yarın başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:20
50 yıldır kullanılan yol "Özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldı, mahalleli mağdur oldu Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı Borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor