Son dakika haber: TOKİ: Yüzde 25 indirim kampanyasından 38.532 kişi yararlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 'borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim' kampanyasından 38.532 kişi yararlandı.

TOKİ, konut ve iş yeri sahipleri için 23 Eylül – 19 Ekim 2022 tarihleri arasında indirim kampanyası düzenledi. İndirim kampanyasına ilişkin TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yaralanırken, bu dönemki kampanyadan 38.532 kişi yararlandı. Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 35.257 kişi tapularını almaya hak kazandı" ifadelerine yer verildi.

ESNEK ÖDEMEDEN 3.275 KİŞİ YARARLANDI

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3.275 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları ödemelerle yüzde 25 indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 38.532 konut ve iş yeri alıcısının 35.257'si bütün borcunu, 3.275 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

KAMPANYADAN ARSA ALICILARI DA YARARLANDI

Kampanya kapsamında arsa alıcılarının borçları üzerinden yüzde 12,5 indirim sağlandığı bilgisinin paylaşıldığı yazılı açıklamanın devamında ise "Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan arsalar için 23 Eylül 2022 tarihinde başlayan indirim kampanyası 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla son buldu. Arsa indirim kampanyasından 55 arsa alıcısı yararlandı" denildi.