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TOKİ'nin İndirim Kampanyasından Bir Ayda 11 Bin 802 Kişi Yararlandı - Son Dakika

TOKİ'nin İndirim Kampanyasından Bir Ayda 11 Bin 802 Kişi Yararlandı

01.06.2021 18:07
TOKİ'nin İndirim Kampanyasından Bir Ayda 11 Bin 802 Kişi Yararlandı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Nisan'da başlatılan indirim kampanyasından, 28 Mayıs itibarıyla 11 bin 802 kişi faydalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Nisan'da başlatılan indirim kampanyasından, 28 Mayıs itibarıyla 11 bin 802 kişi faydalandı.

2019 yılı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2019 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarına yönelik 21 Nisan'da indirim kampanyası başlatıldı.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için uygulanan kampanya, 28 Mayıs'ta sona erdi.

Söz konusu kampanyada 9 bin 652 kişi, borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

2 bin 150 kişi kısmi ödeme ile indirimden faydalandı

İndirim kampanyasında 2 bin 150 kişi ise kısmi ödeme yaparak, ödemelerde yüzde 20 indirimden yararlandı. Buna göre kampanyadan toplam 11 bin 802 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı.

Kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 95'i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı.

İndirim kampanyasında, TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankaları tarafından konut kredisi kullandırıldı.

Bu kapsamda, söz konusu protokoller çerçevesinde borç bakiyesi kapatma işlemlerinin yüzde 4, 85'i, banka kredisi kullanmak suretiyle gerçekleştirildi.

TOKİ'nin İndirim Kampanyasından Bir Ayda 11 Bin 802 Kişi Yararlandı

Mayıs, Nisan, konut, Borç, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TOKİ'nin İndirim Kampanyasından Bir Ayda 11 Bin 802 Kişi Yararlandı - Son Dakika


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