Son Dakika Haberleri: TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:58 
İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]