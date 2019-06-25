TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
1 saat önce
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:58
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul
'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.
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