TOKİ'nin Muğla Menteşe Projesi'nin kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ'nin Muğla Menteşe Projesi'nin kura çekimi yapıldı - Son Dakika

TOKİ'nin Muğla Menteşe Projesi'nin kura çekimi yapıldı

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari ve mahalle konseptiyle geliştirilen Muğla Menteşe Projesi'nin kuraları çekildi.

TOKİ'nin Muğla Menteşe Projesi'nin kura çekimi yapıldı, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari ve mahalle konseptiyle geliştirilen Muğla Menteşe Projesi'nin kuraları çekildi.

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Menteşe Spor Salonu'ndaki kura töreninde, Muğla'da birçok konut yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve Hazine Bakanlığının koordinasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle Türkiye genelinde 100 Bin Konut projesi başlattıklarını hatırlatan Çelik, bu kapsamda ilk etapta Menteşe ilçesinde 500 konut yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Projeye çok sayıda vatandaşın başvuru yaptığını vurgulayan Çelik, "2+1 evlerimize 7 bin 156 kişi, 3+1 konutlarımıza ise 5 bin 801 kişi başvurdu. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu başvuruları karşılamaya çalışacağız. En kısa süre içinde tapu dağıtım işlemi yapılacak."dedi.

Çelik, vatandaşların başvuru bedellerini üç gün içerisinde banka şubelerinden alabileceklerini kaydetti.

Kurada önce 20 şehit ailesinine konutları verildi, ardından da 26 engelli belirlendi. Çekilen kuralarda isimleri çıkan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Projenin başvuruları 16 Aralık 2019 ile 15 Ocak 2020 arasında yapılmıştı.

Menteşe, Muğla, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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