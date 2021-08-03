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TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı - Son Dakika

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

03.08.2021 07:52
TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı, System.String[]

Türkiye 28 Temmuz itibarıyla başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, bakanlıktan yapılan son açıklamalara göre 4 ilde 11 yangın devam ediyor. Evini barkını kaybeden vatandaşlar can derdine düşmüşken, TOKİ'nin yeni konut projelerini ve fotoğraflarını internet sitesinden yayınlaması büyük bir tartışma yarattı.

Türkiye 7 gündür birçok ilde meydana gelen yangınları söndürmek için canla başla mücadele ederken, 4 ilde 11 yangın ise halen devam ediyor. Bölgeden gelen görüntüler ve haberler yürekleri dağlarken, evi barkı alevlere teslim olan vatandaşlar ise büyük bir mağduriyet yaşıyor.

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

"KÖY EVLERİNİN PROJELERİNİ HAZIRLADIK"

Yangının küle çevirdiği illerde ikamet eden vatandaşların can derdine düştüğü şu günlerde, TOKİ'nin internet sitesi üzerinden bölgede inşa edeceği yeni konut projelerini ve fotoğraflarını yayınlaması büyük bir tartışma yarattı. TOKİ ilgili görselleri "Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık" notuyla paylaştı.

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

TOKİ'nin açıkladığı projelere özellikle sosyal medya üzerinden tepki yağarken, muhalefet partileri de "Bu ne hız, projeyi ne zaman hazırladınız?" eleştirilerinde bulundu.

TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı

Orman Yangını, Manavgat, Antalya, Yangın, Toki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı - Son Dakika Ekonomi


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