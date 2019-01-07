Son Dakika Haberleri: TOKİ: Ödenmeyen bir kuruş hak ediş yok

TOKİ: Ödenmeyen bir kuruş hak ediş yok

1 saat önce

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2018'de 15.7 milyar lira ödeme yaptıklarını ve ödenmeyen bir kuruş hak ediş kalmadığını söyledi.

TOKİ: Ödenmeyen bir kuruş hak ediş yok, System.String[]
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2018'de 15.7 milyar lira ödeme yaptıklarını ve ödenmeyen bir kuruş hak ediş kalmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:55 

Ömer Bulut, Ekonomi
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