TOKİ: Ödenmeyen bir kuruş hak ediş yok
1 saat önce
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 2018'de 15.7 milyar lira ödeme yaptıklarını ve ödenmeyen bir kuruş hak ediş kalmadığını söyledi.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut
, 2018'de 15.7 milyar lira ödeme yaptıklarını ve ödenmeyen bir kuruş hak ediş kalmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:55
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