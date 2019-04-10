Son Dakika Haberleri: Toki Öğretim Kurumlarından Kızılay'a 86 Ünite Kan Bağışı

Toki Öğretim Kurumlarından Kızılay'a 86 Ünite Kan Bağışı

1 saat önce

Tokat TOKİ Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmen, görevli personel ve öğrenci velilerinin katılımıyla düzenlenen kan toplama kampanyası ile Kızılay'a ciddi miktarda kan toplandı.

Toki Öğretim Kurumlarından Kızılay'a 86 Ünite Kan Bağışı, System.String[]

Türk Kızılayı tarafından başlatılan "Kan Bağışı Kampanyası"na destek vermek için TOKİ İlköğretim Kurumu yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte Kızılay'dan gelen mobil kan bağışı aracı ile kan vermek isteyen gönüllülerden kan alındı.

Okuldaki öğretmenlerin de ilgi gösterdiği etkinliğe velilerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Yapılan organizasyonda öğrencilerin de Kızılay çalışanlarına ilgili davranışları gözden kaçmadı. Bununla birlikte okuldaki öğrencilerin "Kızılay, Kan Bağışı ve Gönüllülük" ile ilgili kavramlar konusunda bilgilendirildiği etkinlikte bu tarz sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu.

Baharın gelmesiyle birlikte düzenlenen Kızılay'a kan bağışı etkinliği sonunda TOKİ Öğretim Kurumlarından Kızılay'a tam 86 ünite kan bağışı yapılmış oldu.

Tokat Kızılay Kan Merkezi yetkilileri kan verme konusunda ilgili davranan öğretmenlere ve velilere teşekür etti.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:12 Kaynak: Bültenler
Tokat, Kızılay, Güncel
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