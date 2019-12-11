Son Dakika Haberleri: TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri
Son Dakika Güncel TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri - Son Dakika

TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen "Öğretmen-Veli Çay Sohbeti" projesi kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen "Öğretmen-Veli Çay Sohbeti" projesi kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.


Her ay düzenli olarak öğrencilerin evlerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında hem öğrencinin durumu hakkında velilere bilgi veriliyor hem de okul - aile işbirliği güçlendiriliyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hakan Yaşar, "Her ay düzenli olarak yaptığımız ziyaretlerin bu ay ki çalışmasını da gerçekleştirdik. Toplam 40 öğretmenimiz ve okul idarecilerimizle her ay yaklaşık 100 kadar veli ziyaret etmekteyiz. Oldukça verimli geçen ziyaretlerimiz sayesinde hem öğrencimizin okuldaki durumu hakkında velilere bilgi veriyoruz, hem öğrencimizin evdeki durumu hakkında bilgi alıyoruz. Ziyaretler sayesinde yine aile ortamında öğrenciyi tanıma fırsatı, öğrencinin akademik başarılarını konuşma ve hafta sonu kurslarımızla ilgili görüşme imkanımız olmuş oluyor. Bu da haliyle öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarının yükselmesinin yanında akademik başarılarının artmasına katkı sağlıyor. Bu sayede de okul - aile işbirliğini güçlendirmiş oluyor. Okul aile işbirliği kapsamında veli ziyaretlerimiz yılsonuna kadar devam edecektir" dedi. - BİTLİS

Fuat Sezgin, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan ilkokul müdürü açığa alındı
Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 15:50:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]