TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

21.07.2022 14:51
TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adıyaman, Trabzon ve Rize'de yapılacak yatırımlar için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adıyaman, Trabzon ve Rize'de yapılacak yatırımlar için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman merkez ilçe Petrol Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazın "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Trabzon'un Of ilçesi Sulaklı Mahallesi'nde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazlarla, Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi sınırları içerisinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan bölgelerde ihtiyaç duyulan yapılaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Trabzon, Rize, Toki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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