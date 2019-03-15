TOKİ Projesinde Hak Sahipleri Belli Oldu

Kayseri Valiliği, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ortaklaşa yürüttüğü "Yeşilyurt 709 Konut Projesinde" hak sahiplerinin daireleri düzenlenen törenle belirlendi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ortaklaşa yürüttüğü "Yeşilyurt 709 Konut Projesinde" hak sahiplerinin daireleri düzenlenen törenle belirlendi.



Kadir Has Kongre merkezinde düzenlenen programda, 709 konut için hak sahiplerinin daire ve ödeme takvimi belirlendi.



Kura çekimi töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, konut sahibi olmanın önemine değindi.



İnsanları ev sahibi yapmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Elitaş, "Bugüne kadar 837 bin konut yapıldı. Yaklaşık 4 yıl içerisinde konutların sayısı artacak. 2023 yılında 363 bin konut daha yapılacak." dedi.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise insan hayatında unutulmaz anların yaşandığını, ev sahibi olma anının da bunlardan biri olduğunu vurguladı.



TOKİ'nin fırsatlarının bitmeyeceğini aktaran Günaydın, TOKİ'nin projelerinin önemli olduğunu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğinin ulaştığını ifade etti.



Konuşmaların ardından hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Bazı aileler çocuklarıyla kuralarını çekerken heyecanlı anlar yaşandı.



Programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile çok sayıda daveti katıldı.

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