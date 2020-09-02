TOKİ şantiyesinden kurşun ve çinko levha çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da, TOKİ şantiyesinden kurşun ve çinko levha çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte TOKİ şantiyesinden kurşun ve çinko levha çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler M.A. ve R.Ç'yi şantiyeden kurşun ve çinko levha çalarken yakaladı.

Şüphelilerin kullandığı araçta ve adreslerinde yapılan aramada 40 kilo kurşun ve çinko levha ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.