TOKİ Şehzadeler'e 400 sosyal konut yapacak - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Şehzadeler'de Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki 100 dönümlük alana 400 konut yapılacağı bilgisini verdi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in Şehzadeler ilçesine sosyal konutlar inşa edilmesi için yıllardır sürdürdüğü çalışmalar sonuç verdi. TOKİ tarafından başlatılan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Şehzadeler'de de Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki 100 dönümlük alana 400 sosyal konut yapılacak. Projede 400 adet 2+1 sosyal konut yer alacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerine yapabilecek. Başvurular için 500 TL başvuru bedeli alınacak. Proje kapsamında başvuru alınacak konutlardan şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Başvuruların ardından projenin ihalesi yapılarak TOKİ tarafından belirlenecek tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihi açıklanacak.



Hak sahibi olmak isteyen vatandaşların Manisa nüfusuna kayıtlı olması ya da en az 1 yıldır Manisa'da ikamet ediyor olması, aylık hane halkı gelirinin en fazla net 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların 25 yaşını tamamlamış olmaları da aranan şartlar arasında. Konu hakkında Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa biriminden bilgi alınabilir.



Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında Şehzadelere de 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacak olmasının son derece sevindirici olduğunu kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Uzun yıllardır ilçemize sosyal konut yapılması için büyük çaba ve gayret sarf ettik. TOKİ yetkilileri ile sayısız görüşme yaptık ve Başkent Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk. Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda sosyal konut yapılabilmesi için gerekli şartları oluşturmuş ve TOKİ'ye teslim etmiştik. 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesine ilçemizin de dahil edilmiş olması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, Manisa Milletvekillerimiz ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA