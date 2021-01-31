(DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1) - Son Dakika

(DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1)

31.01.2021 10:59

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından son iki yılda yapımı tamamlanan konutlarla 88 bin 98 aile ev sahibi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından son iki yılda yapımı tamamlanan konutlarla 88 bin 98 aile ev sahibi oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TOKİ, piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor.

İdare tarafından 2019 ve 2020'de yapımı tamamlanan, yatay mimariyle üretilen, mahalle kültürünü yaşatan ve vatandaşları tabiatla buluşturan 88 bin 98 konut hak sahiplerine teslim edildi.

En çok konutun teslim edildiği bölge İç Anadolu oldu.

Ankara'da 1471, Kayseri'de 3 bin 583, Konya'da 3 bin 425, Niğde'de 3 bin 364, Sivas'ta 1222, Yozgat'ta 645, Aksaray'da 807, Çankırı'da 747, Nevşehir'de 645, Karaman'da 515, Eskişehir'de 484, Kırşehir'de 492 ve Kırıkkale'de 391 konut olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerle birlikte toplam 31 bin 31 konutun yapımı tamamlandı.

Güneydoğu yeniden inşa edildi

Ülkenin dört bir yanında yerel unsurları barındıran tarihi kültüre uygun, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapı ve üst yapısıyla, cepheleriyle mevcut kent dokusuyla bütünleşen projeler gerçekleştiren TOKİ, Güneydoğu Anadolu'da 2019-2020 yıllarında inşa ettiği 21 bin 282 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Gaziantep'te, " Türkiye'nin en büyük konut projesi" olma özelliğine sahip Kuzey Şehir Projesi kapsamında Şehitkamil ilçesinde 1662, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde 1422 ve İslahiye'de 596 konut olmak üzere toplamda 3 bin 680 konut tamamlandı.

Diyarbakır'da 4 bin 837, Adıyaman'da ise 252 konut hak sahiplerine verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Yüksekova'da 2 bin 310, Şırnak merkezde 3 bin 93, Cizre'de 1471 konutun yapımı tamamlandı.

Ayrıca Mardin Nusaybin'de 4 bin 657, Şanlıurfa'da 982 konut inşa edildi.

Ege'de 9 bin 906 konut teslim edildi

TOKİ, Ege Bölgesi'nde 2019-2020 yıllarında 9 bin 906 konutu tamamladı. Afyonkarahisar'da 1755, Denizli'de 3 bin 275, İzmir'de 844, Kütahya'da 195, Manisa'da 1957, Muğla'da 1106, Uşak'ta ise 774 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde 2019-2020 yıllarında zemin katlarda yöresel taş kaplamaların, üst katlarda ise ahşap hissi verecek kaplamaların kullanıldığı 9 bin 201 konut tamamlanarak hak sahiplerine verildi.

Artvin'de 77, Bartın'da 320, Bolu'da 614, Çorum'da 1200, Giresun'da 82, Gümüşhane'de 530, Kastamonu'da 249, Ordu'da 311, Rize'de 251, Samsun'da 1734, Sinop'ta 94, Tokat'ta 1403, Trabzon'da 653, Zonguldak'ta 1683 konut tamamlandı.

Doğu Anadolu'da 6 bin 222 konut teslim edildi

TOKİ, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son iki yılda 6 bin 222 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

Erzincan'da 490, Erzurum'da 2 bin 229, Muş'ta 381, Tunceli'de 269, Elazığ'da 1744, Malatya'da ise 1109 konut tamamlandı.

Marmara ve Akdeniz bölgelerine 10 bin 456 konut

TOKİ, özellikle Marmara Bölgesi'nde deprem riskinin olduğu alanlarda kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşları daha sağlıklı, depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyor. Son iki yılda bölgede 5 bin 186 konutun teslimi yapıldı.

Balıkesir'de 432, Bursa'da 537, Çanakkale'de 338, Düzce'de 229, Edirne'de 235, İstanbul'da 744, Kırklareli'de 799, Kocaeli'de 1742 ve Yalova'da 130 konut tamamlandı.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana'da 2 bin 593, Burdur'da 104, Hatay'da 1992, Isparta'da 377, Kahramanmaraş'ta 141, Osmaniye'de 63 olmak üzere 5 bin 270 konut hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

(DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1)
(DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1)
(DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1)
(DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1)

İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, konut, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı (1) - Son Dakika


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