TOKİ başvuruları yarın bitiyor! Başkan Ömer Bulut, kura çekiliş tarihini açıkladı

Geçtiğimiz ay detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular yarın sona eriyor. Proje kapsamında ev, arsa ve iş yerleri çekilecek kuraların ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Başvurular için son 1 gün kalmışken, arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.

8 MİLYONA YAKIN İNSAN BAŞVURDU

Yoğun ilgi gören sosyal konut projesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Açıklanan son rakamlara göre konut başvurusu yapanların sayısı 8 milyona yaklaştı.

KURALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan projeyle ilgili en merak edilen konu ise kuraların ne zaman çekileceği oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?