TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

Geçtiğimiz ay detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular sürüyor. Proje kapsamında ev, arsa ve iş yerleri çekilecek kuraların ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği açıklanırken, oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.

8 MİLYONA YAKIN İNSAN BAŞVURDU

Dün akşam yoğun ilgi gören sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar projeye 7.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı. Bulut, "Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz." dedi.

KURALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bulut en merak edilen konuya da değinerek kura çekiminin ne zaman yapılacağını açıkladı. TOKİ başkanı vatandaşın merakını gidererek, "31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır. TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor. Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda."

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?