TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? - Son Dakika
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TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

14.10.2022 09:28

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim'den sonraki ilk hafta yapılacağını belirtti. Bugüne kadar 7.5 milyonu geçen başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek.

Geçtiğimiz ay detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular sürüyor. Proje kapsamında ev, arsa ve iş yerleri çekilecek kuraların ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği açıklanırken, oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.

8 MİLYONA YAKIN İNSAN BAŞVURDU

Dün akşam yoğun ilgi gören sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar projeye 7.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı. Bulut, "Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz." dedi.

KURALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bulut en merak edilen konuya da değinerek kura çekiminin ne zaman yapılacağını açıkladı. TOKİ başkanı vatandaşın merakını gidererek, "31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır. TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor. Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda."

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

  • TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.
  • Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.
  • Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
  • Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıyla gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.
  • "Genç" kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.
  • "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Sözleşme aşamasında, konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.
  • "Emekliler", SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecek.
  • Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecek.
  • 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına "engelli" kategorisinden başvuru yapabilecek.
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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Konut, Ömer Bulut, Toki, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? - Son Dakika
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