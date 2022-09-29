Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler

29.09.2022 10:43

TOKİ sosyal konut projesinin heyecanı devam ederken kısa süre önce dar gelirli vatandaşlar için yeni bir konut projesinin duyurusu yapıldı. Emlak Konut aracılığı ile hayat geçirilecek proje ile ev fiyat ve kiralarının düşmesi bekleniyor. Kampanyanın şartlarının görüşülmesi için bugün görüşmelere başlanacağı öğrenildi. Diğer yandan ev faizlerinin aşağı inmesi ve peşinat miktarlarının indirilmesi gibi adımların da atılması bekleniyor.

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik açıklamalar ardı ardına geldi. Başvuru sayısının 5 milyonu geçtiği konut projesine halk büyük ilgi gösterdi. Kısa süre önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut aracılığı ile yeni bir sosyal konut projesini hayata geçireceğini ilan etti. Yeni projeye yönelik detayların bugün açıklanacağı öğrenildi.

HEM İNDİRİM HEM VADE KONULARINDA ÇALIŞIYORUZ

İlk evim, ilk iş yerim kampanyasıkapsamında ilk temellerin 25 Ekim'de atılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildi. Kampanyanın ikinci ayağı olan ve dar gelirliler için hayata geçirileceği ifade edilen yeni proje ise Bakan Kurum tarafından ilan edildi.

Murat Kurum konuya dair yaptığı bir açıklamada "Emlak Konut kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığı'mızla da faiz olan orta gelirliye yönelik kampanyanın çalışmaları hız kazandı" sözlerini kullandı.

EMLAK KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Ardı ardına gelen gençleri ve dar gelirlileri önceleyen konut kampanyası haberlerinin ardından konut kira ve fiyatlarında gerileme olacağı beklentisi ortaya çıktı. Bakan Kurumtarafından ilan edilen konut projesi sonrası gözler detaylara çevrildi. Kampanya hakkında bugün bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'da arsa projesi sözleri: Kampanyada rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da arsa projesi sözleri: Kampanyada rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz

Murat Kurum, Toki, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:21 Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek
10:43 Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler
10:42 Dolar/TL yükselişte! Yeni güne 18,54 seviyesinden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 11:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement