TOKİ tarafından Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi'nin yapımı sürüyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi'nin yapımı sürüyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sanayi sitesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada düzenlenen toplantıda konuşan Güzeloğlu, sanayi sitesinde, 814 dükkan, yönetim binası, banka, çarşı, PTT binası ve fırın gibi alanların yer alacağını belirterek, iş yerleri ve hizmet alacak herkes için örnek bir sanayi sitesi olacağını aktardı.

"Bu, Türkiye'de küçük sanayi ölçeğinde şehirlere sıkışmış ve yetersiz kalan altyapıdaki birçok sanayiye örnek olabilecek çok özel ve başarılı bir proje." diyen Güzeloğlu, çalışmaların tamamlanmasına kısa süre kaldığını dile getirdi.

Güzeloğlu, "İmarda yaşanan bir temel sorun vardı. Belediye olarak bu konuda hem ruhsat almayı hem de binanın hizmete girmesini engelleyecek İmar Yasası açısından bir engel söz konusuydu. Bu konu bize iletildi. Büyükşehir Belediye meclisimiz benim başkanlığımda geçtiğimiz günlerde bu sıkıntıyı gideren bir karar aldı. Böylelikle ruhsat alınmasının, faaliyete geçilmesinin önündeki temel engel de ortadan kaldırılmış oldu." diye konuştu.

Sanayi sitesinin güvenlik, kamera, duvar ve kapı sistemleri için de hibe destek sunduklarını anlatan Güzeloğlu, talep olarak iletilen ihtiyaçları 2020'nin ilk çeyreğine kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Şüphesiz sanayi sitesinin bitmesini takiben altyapı, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yaşam alanları rekreasyonu gibi konular öne çıkacak. Özellikle bu tip üretim alanlarında belediye olarak güneş enerjisinin kullanılmasının enerji girdi maliyetlerini azaltacağından mevcut çatı zeminlerinin de buna tahsis edilmesini önemsiyoruz. Bu projede bu yok ama şimdiden hem iş yeri sahiplerimizin hem de ilgili buradaki arkadaşlarımızın ortak çalışma yapması ve proje hazırlamalarında fayda var. En önemli girdi maliyetleri olan enerjinin böylelikle elde edilmesi ve ekonomik olarak rekabet gücünün artırılması da gerçekleştirilmiş olacak."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Hasan Maral, Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.