Son Dakika Haberleri: Toki, Van Erciş'te 216 Adet İş Yeri ve 41 Adet Ofisi Satışa Sundu

Toki, Van Erciş'te 216 Adet İş Yeri ve 41 Adet Ofisi Satışa Sundu

2 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van'ın Erciş ilçesinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilen 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.

Toki, Van Erciş'te 216 Adet İş Yeri ve 41 Adet Ofisi Satışa Sundu, System.String[]
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van'ın Erciş ilçesinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilen 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.

Müzayede 12 Mart 2019 Salı günü, saat 11: 00'de Erciş Hükümet Konağı, Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Alıcılar, büyüklükleri 19 metrekare ile 152 metrekare arasında değişen iş yeri ve ofislere 170 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla yüz 25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme planıyla sahip olabilecek. Başvurular 25 Şubat - 12 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

Van, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toki, Van Erciş'te 216 Adet İş Yeri ve 41 Adet Ofisi Satışa Sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]