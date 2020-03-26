TOKİ ve Emlak Konut'ta nisan ve mayıs taksitleri ertelendi - Son Dakika

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TOKİ ve Emlak Konut'ta nisan ve mayıs taksitleri ertelendi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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