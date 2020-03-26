TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların 2 aylık taksit ödemeleri ertelendi - Son Dakika

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TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların 2 aylık taksit ödemeleri ertelendi
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut'tan ev alanların, nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini duyurdu.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut'tan ev alanların, nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:51 Kaynak: DHA
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