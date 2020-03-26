TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların taksitleri ertelendi - Son Dakika

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TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların taksitleri ertelendi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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