TOKKAL AİLESİ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI - Son Dakika

TOKKAL AİLESİ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
25.05.2021 14:47
ESKİŞEHİR'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ESKİŞEHİR'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Son Dakika Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı