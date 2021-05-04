Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun - Son Dakika

Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun

04.05.2021 11:41
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29), yargılanmasına devam edildi.

ESKİŞEHİR'de, Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın (29), yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen Boğa savunmasında, cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, "Katil dışarıda, 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi.

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından özel ekip kuruldu. Çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın, olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Boğa, gözaltına alındı. Boğa'nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.

Kamera görüntülerinde Boğa'nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal'ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal'ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı. Mehmet Şerif Boğa, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.2'NCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜHakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Mehmet Şerif Boğa'nın yargılanmasına bugün devam edildi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya katil zanlısı Boğa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen Boğa, gerçek katilin dışarda olduğunu öne sürerek, "Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay ağabeyin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı, aradığınız katil ben değilim. Katil dışarıda, 50 kez söyledim. Ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun" dedi.3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Boğa'nın savunmasının ardından duruşma savcısı dava hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Boğa için İlkay Tokkal'a yönelik 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme', eşi Emel Tokkal için 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek ve delilleri yok etme' ve 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal'ı 'kasten öldürme ve delilleri yok etme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Şerif Boğa'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.


Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun
Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Şerif, Eskişehir, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler 3 yıl önce 3 yıl önce "öldü" söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:32 Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil
14:28 Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı!         
14:28
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı         
13:48
Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu         
13:41
Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz         
13:25
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı         
12:53
Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?         
12:30
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi         
12:12
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:40:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokkal ailesinin cinayet zanlısı: Ben burada olmaya razıyım, yeter ki katili bulun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement