Tokkal ailesinin evi boşaltıldı - Son Dakika

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Tokkal ailesinin evi boşaltıldı

Telefon dükkanının ardından evde de boş kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bıçaklanarak hunharca öldürülen Tokkal ailesinin, Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan telefon dükkanının ardından evleri de boşaltıldı.

Eskişehir'de Emel-İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk, evlerinde canice bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri katil zanlısının, İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğunu tespit etmişti. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı bulunan Boğa, çıkarıldığı mahkemece 3 akrabasıyla birlikte "canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Doruk'un adını taşıyan dükkanın ardından ev de boşaltıldı"

Olayın ardından İlkay Tokkal'ın işletmeciliğini yaptığı telefon dükkanı boşaltılmıştı. 4 yaşındaki küçük Doruk'un adını taşıyan telefoncunun kapatılmasının ardından, Tokkal ailesinin evi de boşaltıldı. Olaydan kısa bir süre önce yeni evlerine taşındıkları öğrenilen anne, baba ve 4 yaşındaki Doruk'un hatıralarının yer aldığı ev, tekrardan kiralanmayı bekliyor. Öte yandan, eşyaları almaya gelen nakliye aracının ise İzmir plakalı olması dikkat çekti.