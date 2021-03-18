Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

18.03.2021 16:52
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa (29) hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

ESKİŞEHİR'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa (29) hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın iddianamesinde İlkay Tokkal'ın 27, Emel Tokkal'ın 18, 4 yaşındaki Ali Doruk'un ise 4 kez bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal'ın eşi Emel'in ilk evliliğinden olan ve İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen 16 Şubat günü, annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, İlkay-Emel Tokkal çiftinin Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki kiralık evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, İlkay Tokkal (42) ve eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki 450 MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal'ın eski ortağı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazılanan iddianamede gönderildiği Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Boğa hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede olay günü ise şöyle anlatıldı:  "Ölen İlkay Tokkal ve oğlu Ali Doruk Tokkal'ın 15 Şubat günü saat 18.56'da eve geldikleri belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre saat 19.16'da şüpheli Boğa'nın eve geldiği, ailenin akşam yemeği olarak bir iş yerinden lahmacun söylediği, 19.39'da pidecide çalışan kişinin eve yemek siparişini getirip ayrıldığı tespit edildi. Maktül Emel ve oğlunun bu yemeği salonda bir tepside, İlkay'ın ise mutfakta yediği belirlendi. Şüphelinin eve yemek servisi geldiği sırada evde olduğu, maktüllerin komşularının saat 20.10 sırasında bağrışma sesleri duyduğu anlaşıldı. Yine 20.20'de 'Emel, Emel' diye bağırma sesleri duyduğu ama bu sesin İlkay'a ait olmadığı, saat 20.25'de kapının sertçe kapatılarak koşar adımla bir şahsın merdivenden aşağı doğru koşma sesleri duyulduğu tespit edildi. Şüphelinin eve 19.16'da girdiği yaklaşık 75 dakika kalarak, 20.30 sıralarında maktül Emel'in telefonunu poşete koyarak çıktığı, cinayetin 19.40-20.30 arasında gerçekleştiği anlaşıldı." DEHŞET OTOPSİ DE DE ORTAYA ÇIKTIİddianamede İlkay-Emel çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un otopsi raporuna da yer verildi. Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın İlkay'ı 27, Emel'i 18, Ali Doruk'u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü kaydedildi.'NORMAL BİR CİNAYET DEĞİL'Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan tarafından yazılan iddianamede, katil zanlısı Boğa'nın cinayetleri normal bir öldürme hareketinin ötesinde 'canavarca hisle' gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. İddianamede, "Aralarında önemli bir hiçbir husumet bulunmayan şüphelinin günahsız 4 yaşındaki çocuk Ali Doruk Tokkal ve anne-babası olan Emel ve İlkay Tokkal'ı çok sayıda bıçak darbesi ile merhamet duygusu olmadan, vahşice, öldürdüğü anlaşıldı. Kasten öldürme eylemi ile onu bu eyleme iten neden arasındaki ölçüsüzlük-oransızlık olduğu, bunun da eylemin canavarca işlendiğini ortaya koyan en nesnel ölçüt olduğu, şüphelinin maktüller 4 yaşındaki çocuk ve anne-babasına vurduğu bıçak darbelerinin olayın olduğu yer, oluş şeklinin toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü anlaşıldı. Bu sebeple davranışının normal bir öldürme hareketinin ötesinde eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğü, eylemin toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanınca hiçbir zaman onaylamayacak oluşu şüphelinin öldürme suçunu canavarca hisle işlediği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.BORÇ MESELESİİddianamede İlkay Tokkal'ın ekonomik durumunun bozulduğu, katil zanlısı Boğa'ya, Emel Tokkal üzerine kayıtlı olan evi 78 bin liraya devrettiği  anlatılarak, şöyle denildi:

"Mehmet Şerif Boğa ile ortak telefon alım-satım işi yaptıkları, İlkay'ın mali durumunun bozulduğu, piyasaya borçlandığı, borçlarından dolayı M.İ. isimli arkadaşından borç almak istediği, M.İ.'nin ise alacağına karşılık teminat istediği belirlendi. Maktül Emel'in Batıkent Mahallesi'nde bulunan dairesini onun üzerine yapmayı, borç ödendiğinde geri vermeyi teklif ettikleri, akabinde evi Mehmet Şerif Boğa'ya devretmeye karar verdikleri tespit edildi. Boğa'nın banka aracılığı ile 78 bin lirayı M.İ.'ye havale etmesi üzerine, evi Boğa'ya tapuda devir ettiği, İlkay ile şüpheli Boğa arasında alacak-verecek uyuşmazlığı olduğu belirlendi" denildi.


- Eskişehir
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Şerif, Eskişehir, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk'u öldüren katil zanlısı hakkında dava açıldı; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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