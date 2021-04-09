Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında

09.04.2021 10:55
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında, System.String[]

ESKİŞEHİR'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Mehmet Şerif Boğa (29), açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

ESKİŞEHİR'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla Mehmet Şerif Boğa (29), açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan yargılanan Boğa için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, şubat ayında evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından cinayetin ardından özel bir ekip kuruldu. Çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın, olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğunu belirledi. Boğa, gözaltına alındı.

Mehmet Şerif Boğa'nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.Kamera görüntülerinde katil zanlısı Boğa'nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal'ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal'ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz bir poşete koyarak, dışarı çıktığı saptandı.Mehmet Şerif Boğa, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Soruşturmanın ardından Mehmet Şerif Boğa hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede katil zanlısı Boğa'nın, İlkay Tokkal'ı 27, eşi Emel'i 18, oğulları Ali Doruk'u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü bilgisine yer verildi.Mehmet Şerif Boğa, emniyet ile savcılıkta verdiği ifadelerde aileyle aralarında herhangi bir husumet ve tartışma olmadığını iddia ederek, "İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yıldır tanışırız. Ailece görüşürüz. Ben daha önce inşaat işinde çalışıyordum. İlkay ise Cengiz Topel Caddesi'ndeki dükkanında cep telefonu satıyordu. Kendisinden taksitle telefon aldım, bu vesile ile tanıştık ve ailece görüşmeye başladık. Bu olayı, kimin, neden gerçekleştirdiği hakkında bir bilgim yoktur. Bu olayın şokunu, halen yaşıyorum. Çok üzüntülüyüm. Olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur. Kim tarafından, nasıl yapıldı, hiçbir fikrim yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olayla ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Şüphelinin bir an evvel yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliye çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından salonda hazır bulunan sanık Mehmet Şerif Boğa iddialara karşı savunmasını yapıyor.


Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında

Ağırlaştırılmış Müebbet, Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Şerif, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında - Son Dakika


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